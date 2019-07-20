Schrott Games imzası ile geliştirilen ve iki farklı mobil platformda tamamen ücretsiz olarak oynanan Scrap Clicker 2 ile eğlenceli anlar yaşamaya hazır olun!

Rengarenk varillerin yer aldığı yapımda oldukça basit grafik açıları yer alıyor. Basit arayüzlere sahip olan yapımda oyuncular kendilerine verilen görevleri yerine getirecek ve seviye atlamaya çalışacaklar. Oyuncular oyun içerisinde toplayabildikleri kadar varilleri toplamaya çalışacak ve onları hurda hale getirecekler.

Google Play üzerinde 4.6 gibi bir inceleme skor puanına sahip olan yapım, günümüzde hem Android hem de İOS platformunda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.

Yapım tamamen ücretsiz olarak indirilip oynanabiliyor. Devamlı olarak güncelleme de alan mobil oyun, kitlesini artırmaya devam ediyor.