Mobil platformda simülasyon oyunları arasında kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak oyunculara hizmet veren SCV Miner, uzayda bir imparatorluk kurarak ilginç robotlar geliştireceğiniz ve yeni madenler keşfederek kaynak akışı sağlayacağınız eğlenceli bir oyundur.

Renkli grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken, macera dolu bir uzay yolculuğu yaparak yeni bir üs kurmak ve çeşitli uzay araçlarından yararlanarak maden çalışmaları yapmaktır.

Uzaydaki çeşitli gezegenlerde incelemeler yaparak farklı maden türleri keşfetmeli ve madenleri işleterek para kazanmalısınız. Maden çalışmalarında farklı özelliklere sahip robotlardan ve uzay gemilerinden yardım alabilirsiniz. Çıkardığınız madenleri pazarlayarak kazancınızı artırabilir ve seviye atlayarak farklı bölümlerin kilidini açabilirsiniz.

Oyunda ilginç robotlar ve dev uzay araçları yer almaktadır.

Ayrıca onlarca farklı gezegen ve her gezegende farklı maden türleri bulunmaktadır. Madenleri işleyerek bol miktarda para kazanabilir ve işletmenizi büyütebilirsiniz. Android işletim sistemine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz SCV Miner ile sizde maceraya doyabilir ve zorlu görevler üstlenebilirsiniz.