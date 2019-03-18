Okyanusun derinliklerinde farklı deniz canavarlarını yöneterek görevleri yerine getirebileceğiniz Sea Monster City, Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun severlerin hizmetine sunulan olağanüstü bir oyundur.

Çarpıcı grafikleri ve kaliteli ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, deniz altında bir dünya kurmak ve bu dünyada çeşitli yaratıklar yetiştirerek su altı savaşları yapmaktır. Görevler silsilesini takip ederek su altı canavarlarını kontrol etmeli ve farklı yaratıklarla savaşarak altın toplamalısınız. Denizin altına çeşitli tesisler inşa etmeli ve canavarlarınızı bu tesislerde eğitmelisiniz. Sıra dışı konusu ve etkileyici tasarımı ile yeni deneyimler kazanabileceğiniz kaliteli bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda yönetebileceğiniz köpek balıkları, timsahlar, kılıç balıkları ve daha birçok tehlikeli su canlısı bulunmaktadır. Bu yaratıkları savaşa hazır hale getirerek çeşitli canavarlara karşı mücadele etmeli ve ganimet toplamalısınız. Böylece seviye atlayabilir ve farklı canlıların kilidini açabilirsiniz.

Rol oyunları kategorisinde yer alan ve milyonlarca kişi tarafından keyifle oynanan Sea Monster City, sıkılmadan oynayabileceğiniz eşsiz bir savaş oyunudur.