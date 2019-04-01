Mobil oyunlar arasında macera kategorisinde yer alan ve binlerce oyun sever tarafından keyifle oynanan, Secrets of the Dark Eclipse Mountain, farklı mekanlarda çeşitli ipuçları ayarak kayıp arkadaşınızı bulabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve kaliteli ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, gizli nesneleri toplayarak ipuçlarına ulaşmak ve verilen görevleri yerine getirmektir. Oyunda, kaçırılan arkadaşınızı bulmak için macera dolu bir serüvene atılmanız gerekecektir. Sıra dışı tasarımı ve ilginç konusu ile eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Görevleri tamamlamak için çeşitli ipuçlarına ulaşabileceğiniz minik strateji oyunları yer almaktadır. Farklı renklerde bulunan top dizinlerini döndürerek kapıların kilidini açabilir ve ejderhalardan oluşan bir bulmacayı çözerek yeni ipuçları toplayabilirsiniz. Gizli nesneleri bularak kayıp arkadaşınızın izini sürebilir ve başına bir şey gelmeden onu bulabilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyu tutkunlarına hizmet veren ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden Secrets of the Dark Eclipse Mountain, maceraya doyabileceğiniz kaliteli bir oyundur.