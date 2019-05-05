Farklı tiplere ve silahlara sahip onlarca karakterden kendi takımınızı kurarak ilginç yaratıklara karşı mücadele edebileceğiniz Semi Heroes, Android işletim sistemine sahip tüm cihazlardan rahatlıkla ulaşabileceğiniz eşsiz bir oyundur.

Kaliteli grafik tasarımı ve keyif verici ses efektleri ile oyun tutkunlarına sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, onlarca farklı savaş kahramanını bir araya getirerek kendi grubunuzu oluşturmak ve garip yaratıklara karşı mücadele ederek ganimet toplamaktır. Farklı silah ve becerilere sahip savaşçılarınızla zorlu görevler üstlenecek ve yeni yerler fethedeceksiniz. Savaş haritası üzerinde ilerleyerek görevleri tek tek yerine getirmeli ve karşınıza çıkan tüm yaratıkları öldürmelisiniz. Aksiyon dolu bölümleri ve sürükleyici özelliği ile benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda düşmanlara ok atan, sapanla taş atan, büyü yapan, balyozla kafalarına vuran, kılıç ve mızrakla savaşan birbirinde farklı birçok karakter yer almaktadır. Yaratıkları öldürerek ganimet toplayabilir ve bu karakterlerin kilidini açabilirsiniz.

Mobil platformda rol oyunları arasında bulunan Semi Heroes, ücretsiz olarak hizmet veren kaliteli bir oyun olarak öne çıkıyor.