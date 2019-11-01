Esrarengiz olayları araştırarak sır perdelerini aralayabileceğiniz ve şüphelilerin izini sürerek katili bulmak için mücadele edeceğiniz Sentence, Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformdan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz bağımlılık yapıcı bir oyundur.

Sürükleyici hikayeleri ve gerilim sahneleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda amaç, diyaloglardan yola çıkarak şüphelilerin peşine düşmek ve gizemli olayları çözerek gün yüzüne çıkartmaktır. Küçük bir kasabada genç kızlar tek tek ortadan kaybolmakta ve korku dolu anlar yaşanmaktadır. Kaçırılan kızların cesetleri bulunmakta ve katil tüm hızıyla cinayetlerine devam etmektedir. Size düşen görev ise katili tespit ederek adalete teslim etmek ve kasabayı bu korkunç olaydan kurtarmaktır. Diyaloglara uygun cevaplar vererek şüphe uyandırıcı her konuyu inceleyin ve ipuçları toplayarak yolunuza devam edin. Karakterleri iyi analiz etmeli ve geçmişlerini araştırarak bilgi edinmelisiniz.

Simülasyon oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak hizmet veren Sentence ile sizde içinizdeki dedektifi açığa çıkartabilir ve esrarengiz olayları araştırarak gerilim dolu anlar yaşayabilirsiniz.