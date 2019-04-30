İşlenen bir dizi cinayetin katilini araştırmak için macera dolu bir serüvene atılabileceğiniz ve gizli nesneleri bularak katilin izini sürebileceğiniz Seven Muses Hidden Object, binlerce oyun tutkunu tarafından keyifle oynan sıra dışı bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve ürpertici ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, sır dolu cinayetleri araştırarak katilin kim olduğunu bulmak ve ipucu toplayarak şüphelilerin izini sürmektir. Oyunda, cinayet işlediği öne sürülerek hapse atılan bir yazarın, kitaplarından yola çıkarak asıl katilleri bulmalı ve yazarı kurtararak görevleri tamamlamalısınız. Macera dolu bölümleri ve sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayabileceğiniz benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda sayısız gizli nesnenin ve ipuçlarının yer aldığı birçok ürkütücü mekan yer almaktadır. Ayrıca ipucu kazanabileceğiniz birbirinden zor onlarca bulmaca ve eşleştirme oyuncu bulunmaktadır. Bu oyunları başarıyla tamamlayarak ipucu toplayabilir ve olayları çözebilirsiniz.

Klasik oyunlar arasında yer alan ve Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyuncularla buluşan Seven Muses Hidden Object, kaliteli bir oyun olarak öne çıkıyor.