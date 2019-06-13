Sh**t! I Smoke, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir sigarayı bırakma uygulamasıdır.

Sigaranın vücudunuza ve yaşadığınız çevreye etkilerini görmek için kullanabileceğiniz bir uygulama olan Sh**t! I Smoke, etkileyici grafikleriyle sizlere yardımcı oluyor. Sigaranın tüm etkilerini tüm açıklığıyla görebileceğiniz uygulamada yaşam alanınız hakkında istatistiksel bilgilere de erişebiliyorsunuz. Hava kirliliği risklerinin doğurabileceği sonuçları da görmenizi sağlayan Sh**t! I Smoke, mutlaka deneyimlemeniz gereken bir uygulama diyebilirim. Bu tarz bir uygulama arayışınız varsa Sh**t! I Smoke sizleri bekliyor.

Sh**t! I Smoke uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.