Shapes, Android platformunda şekiller üzerine kurulu denge oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Beyaz blokları yukarıdan fırlatmak suretiyle şekillere dengeli şekilde yerleştirmeye çalıştığınız oyunda süre, hamle sınırı gibi sıkıcı sınırlamalar yer almıyor. Dilediğinizce düşünme lüksüne sahipsiniz.

Dengede tutma oyunları arasında en kolay görüneni ancak ilerlemesi aynı kolaylıkta olmuyor. Oyunda amacınız; istenilen sayıda kareyi (beyaz blogu) şekiller üzerinde durdurmak. Kaç kareyi yerleştirmeniz gerektiği şeklin hemen üzerinde gösteriliyor. Oradaki rakam/sayılara dokunarak (üzerine, sağına veya soluna) kareleri şeklin üzerine düşürüyorsunuz. Bunu yaparken dokunduğunuz noktayı iyi seçmeniz gerekiyor. Aksi halde kareler şeklin üzerinden sekip boşluğa gidiyor ve bölüme sil baştan başlıyorsunuz.

Sabır gerektiren oyunda farklı şekiller mevcut. Genel, spor, popüler, cam, hayvan, bina, geometrik, meyve, araç ve okul şekilleri arasından seçim yapabiliyorsunuz.