SHIN MEGAMI TENSEI Liberation Dx 2, Japonya’da en çok oynanan JRPG oyunun İngilizce sürümü. SEGA tarafından geliştirilen yeni Shin Megami Tensei oyununda dünyayı kurtarma görevini üstleniyorsunuz. Orijinal seriden tanıyacağınız 160’dan fazla farklı toplanabilir şeytan, yüksek kalitede üç boyutlu grafikler, kendi yetenekleri ve güçleri olan şeytanlar, artırılmış gerçeklik modu, Japon ses sanatçılarının anlattığı derin hikayesiyle, harika bir rol yapma oyunu.

Atlus tarafından geliştirilen post apokaliptik rol yapma oyunu Shin Megami Tensei’nin mobil sürümü SEGA imzasını taşıyor. Android platformunda ücretsiz indirilebilir olan JRPG oyununda Dx2s olarak bilinen Devil Downloader rolünü üstleniyorsunuz. Özel bir akıllı telefon uygulaması olarak şeytanları çağırabilen ve yönetebilen bu grup iki bölünmüş durumda. Dx2 grubunun bir tarafı dünyayı kötülüğü getirmekle uğraşıyor. Hedeflerine engel olan yüksek empati katsayısına sahip insanları ortadan kaldıran bu grup Acolytes adını taşıyor. Siz de akıllı telefonunuzu alarak dünyayı kurtarmak için savaşan gizli bir organizasyon olan Liberator’lara katılıyorsunuz.