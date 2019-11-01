Hem Android hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun severlere ücretsiz olarak sunulan ve sürükleyici özelliği ile dikkat çeken Shipwrecked Castaway Island, macera dolu bir adaya yolculuk yaparak kendi kasabanızı inşa edeceğiniz ve korsanlarla mücadele ederek altın kazanabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Etkileyici grafikler ve kaliteli ses efektleri ile donatılan bu oyunda yapmanız gereken, türlü tehlikeler barındıran uçsuz bir adada çeşitli görevler üstlenerek kendi bölgenizi oluşturmak ve korsanlarla savaşarak ganimet toplamaktır. Adada çeşitli madenler bularak kaynak üretimi sağlayabilir ve binaların yapımında kullanacağınız her türlü malzemeye sahip olabilirsiniz. Macera dolu bölümleri ve bağımlılık yapıcı özelliği ile sıkılmadan oynayacağınız sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda kılıç, altın, ruh, gümüş ve daha onlarca ödül toplayabilirsiniz. Topladığınız bu ödülleri kullanarak yeni binalar inşa edebilir ve farklı bölümlerin kilidini açabilirsiniz. Oldukça geniş bir kitle tarafından benimsenen Shipwrecked Castaway Island, macera oyunları arasında kendisine yer bulan ve ilginç tasarımı ile oyunculara farklı bir deneyim sunan kaliteli bir oyundur.