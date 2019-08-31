Shootout 3D, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli bir bulmaca ve beceri oyunudur.

Oyunda doğru açıları ve konumları bularak sivilleri koruyor ve şüphelileri vuruyorsunuz. Reflekslerinizi iyi kullanmanız gereken oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Dikkatli olmanız gereken oyunda tuzakları ve engelleri ustaca kullanmalı ve bölümleri tamamlamalısınız. Basit bir oynanışa sahip olan oyunda bağımlılık yapıcı bir etki yer alıyor diyebilirim. Renkli görselleriyle de hoş bir atmosfer sunan Shootout 3D oyunu, büyük bir keyifle oynayabileceğiniz oyunlar arasında yer almakta. Farklı karakterleri de kontrol edebileceğiniz oyunda harika vakit geçirebiliyorsunuz.

Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız büyük bir beğeniyle oynayabileceğinizi düşündüğüm Shootout 3D oyununun müptelası olabileceğinizi de söyleyebilirim.

Shootout 3D oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.