Kendi dükkanınızı açarak onlarca farklı savaş aletinin üretimini yapabileceğiniz ve ürettiğiniz malzemeleri pazarlayarak para kazanabileceğiniz Shop Titans, binlerce oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan eğlenceli bir oyundur.

Kaliteli grafikler ve ses efektleri ile donatılan bu oyuna amaç, kendini dükkanınızı inşa ederek çeşitli silah ve savaş kostümleri üretmektir. Ürettiğiniz ürünleri satarak para kazanabilir ve farklı savaş kahramanlarının kilidini açabilirsiniz. Kahramanları istediğiniz kostüm ve silahla donatabilirsiniz. Ayrıca köye yatırım yapabilir ve ganimet kazanmak için zorlu görevler üstlenebilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve macera dolu bölümleri ile sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Dükkanınızda kılıç, balta, mızrak, ok, yay, dikenli tokmak ve daha onlarca farklı silah üretebilirsiniz. Ayrıca çelik kaplı savaş kostümleri ve koruyucu zırhlar yapabilirsiniz. Görevleri başarıyla tamamlayarak ekibe yeni kahramanlar alabilir ve canavarlara karşı mücadele ederek kasabayı koruyabilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun severlere sunulan ve simülasyon oyunları kategorisinde bulunan Shop Titans, ücretsiz olarak sunulan kaliteli bir oyundur.