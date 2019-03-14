Özellikle 8 yaş ve altı çocuk gurubu için uygun olan Shopkins World, Android ve İOS işletim sistemini içeren tüm cihazlardan kolaylıkla indirebileceğiniz eğlence dolu bir oyundur.

Mobil oyunlar arasında aksiyon ve macera kategorisinde yer alan bu oyunda amaç, farklı şekillerden oluşan bloklarla eşleştirmeler yaparak puan toplamak ve çeşitli oyunlar oynamaktır. En az 3 aynı şekle sahip bloğu yan yana getirmeli ve blokları eşleştirmelisiniz. Bu sayede yeterli miktarda puan kazanabilir ve birbirinde eğlenceli onlarca oyunu oynamaya hak kazanabilirsiniz.

Oyun çocuklar için güvenilir bir ortam sunmaktadır. Kaliteli grafikleri ve ses efektleri ile oyunculara farklı bir deneyim sunan bu oyunda, karlar üzerinde kızakla kayarak şeker toplayabilir, bowling oynayarak ödüller kazanabilir ve pastalar yaparak seviye atlayabilirsiniz. Böylece farklı bölümlerin kilidini açabilir ve eğlenceye ara vermeden devam edebilirsiniz.

Hiçbir ücret ödemeden cihazınıza indirebileceğiniz ve sıkılmadan oynayabileceğiniz Shopkins World, 10 milyondan fazla oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan, aksiyon ve macera dolu sıra dışı bir oyun olarak öne çıkıyor.