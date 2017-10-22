Short Fused, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Zorlu bulmacaların yer aldığı oyunda yeteneklerinizi sergilemeye çalışıyorsunuz.

Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz keyifli bir bulmaca oyunu olarak ön plana çıkan Short Fused, birbirinden zorlu maceralara dahil olduğunuz bir mobil oyundur. Düşmanlarla mücadele ettiğiniz oyunda farklı oyun modları da yer alıyor. Labirentler arasında dolaraşara hayatta kalmalı ve yüksek puanlara da ulaşmalısınız. Eşsiz ve güçlü karakterlerin de bulunduğu oyunda işiniz bir hayli zor diyebilirim. Retro tarz piksel grafiklere de sahip olan oyunda keyifli bir oyun deneyimi yaşayabileceğinizi de söyleyebilirim. Kendine özgü temaları ve oynanışıyla da dikkat çeken Short Fused oyununu mutlaka denemelisiniz. Çocukların da beğenerek oynayabileceğini düşündüğüm Short Fused'ı kaçırmayın.

Short Fused oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.