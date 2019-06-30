Golf tutkunları için özel olarak tasarlanan ve nefes kesen golf turnuvalarına sahne olan Shotonline Golf, Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla ulaşabileceğiniz eğlenceli bir spor oyundur.

Gerçekçi grafikleri ve hassas kontrolleri ile oyunculara eşsiz bir golf deneyimi sunan bu oyunda yapmanız gereken, rakiplerinize meydan okuyarak zorlu maçlara çıkmak ve puan toplayarak yolunuza devam etmektir. Oyunu dilerseniz online olarak da oynayabilir ve dünyanın her yerinden güçlü rakiplere karşı mücadele edebilirsiniz. Ayrıca dilerseniz bahis açabilir ve kazandığınız maçlardan iki kat daha fazla kazan elde edebilirsiniz. Turnuvalara katılarak rakiplerinizi tek tek eleyebilir ve şampiyonluk kupasının sahibi olabilirsiniz. Onlarca golf sopasından dilediğinizi seçebilir ve farklı sahalarda maçlar yapabilirsiniz. Gerçek zamanlı birebir golf müsabakaları yaparak eğlenceli anlar geçirebileceğiniz ve bağımlısı olacağınız sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Mobil platformda spor oyunları arasında bulunan ve yüz binlerce oyun sever tarafından keyifle oynanan Shotonline Golf, hiçbir ücret ödemeden cihazınıza kurabileceğiniz gerçekçi bir golf oyunudur.