Shurado, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Yüksek kaliteli grafikleri ve sürükleyici atmosferiyle dikkat çeken oyunda nefes kesen savaşlara dahil oluyorsunuz.

Ölüm kalım savaşları verdiğiniz bir mobil oyun olan Shurado, taktiksel tabanlı mücadelelere katıldığınız bir oyundur. Oyunda nefes kesen savaşlara dahil oluyor ve galip gelmeye çalışıyorsunuz. Ekranın sağına ve soluna dokunarak karakterinizi kontrol ettiğiniz oyunda zorlu düşmanların üstesinden gelmeniz gerekiyor. Sandıkları açarak yeni silahların sahibi de olabileceğiniz oyunda birbirinden güçlü silahları kontrol edebiliyorsunuz. Taktiksel tabanlı operasyonlara dahil olabileceğiniz oyunda ticaret de yapabiliyorsunuz. Zorlu seviyeleri aşmanız gereken oyunda birbirinden zorlu görevlerin de üstesinden gelmeniz gerekiyor. Eğer aksiyon ve macera oyunlarını seviyorsanız Shurado tam size göre. Aksiyon ve macera severlerin mutlaka indirmesi gereken Shurado, sizleri bekliyor.

Shurado oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.