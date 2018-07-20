Shuriken Master, ninja yeteneklerine sahip beyaz bir baykuşun yerine geçtiğiniz hızlı tempolu bir mobil oyun. İki boyutlu arcade - shooter oyunlarını seviyorsanız oynamanızı isterim. Refleksleri coşturan oyunda vaktin nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. Grafikler şahane, kontroller basit, oynanış dinamik… Eğlence dozu yüksek bu oyunu kesinlikle oynamalısınız.

Android telefon/tablette oynanabilir onlarca ninja oyunundan biri Shuriken Master. Bir ninja yerine kendini ninja zanneden, asıl market sahibi olarak hayatını sürdüren sinirli bir baykuşun yerine geçiyorsunuz. Markette sattığınız ürünler birden canlanmaya başlıyor ve üzerinize doğru yürüyorlar. Shuriken yani ninja yıldızlarını kullanarak dört bir koldan gelen yiyecekleri durdurmaya çalışıyorsunuz. Tek silahınız shuriken değil. Oyunun ilerleyen safhalarında sahip olacağınız bir diğer silah; mistik güçleri olan antik katanalar. Shuriken ve katananın yanı sıra 4 güçlü yardımcı silahınız var.