Sigarayı Bırak uygulaması ile Android cihazlarınızdan sigarayı bıraktığınız günden itibaren yaşayacağınız değişiklikleri takip edebilirsiniz.

Sigarayı bırakmayı düşünüyorsanız veya bıraktıysanız, bu kararınızın vücudunuzda ne gibi olumlu etkilere neden olacağını Sigarayı Bırak uygulaması üzerinden öğrenebiliyorsunuz. Sigarayı bıraktığınız gün ve saat seçimini yaptıktan sonra, günlük içilen sigara sayısı ve sigaraya verilen ücret gibi bölümleri de seçerek kaydetmeniz gerekiyor. Bu adımdan sonra ana sayfada yıl, ay, hafta, gün, saat, dakika, saniye ve milisaniye cinsinden sigarasız geçen zamanı takip edebiliyorsunuz. Sigara içmeyerek kurtardığınız zamanı ve cebinize kalan parayı da görebileceğiniz Sigarayı Bırak uygulamasında, sağlık durumunuzu da yüzde cinsinden görebilirsiniz.

Sağlık sekmesi bölümünde, sigara içmeyerek başaracağınız birçok hedef bulunuyor. Bazı hedefler birkaç gün veya hafta sürerken, bazıları ise ne yazık ki yıllar sürebiliyor. Ancak yine de bu bölümdeki hedeflerin tamamına ulaşarak sağlığınızı yeniden kazanabilmek sizin elinizde. Her iyileşmeden sonra ödül ve bildirimler gönderen Sigarayı Bırak uygulamasını ücretsiz olarak indirebilir, vücudunuzdaki iyileşmeleri takip edebilirsiniz.

Uygulama özellikleri