Sillycoin Valley, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir mobil simülasyon oyunudur.

Kendi şirketinizi yönetip yüksek paralar kazanabileceğiniz bir oyun olan Sillycoin Valley, tam bir strateji mücadelesi verdiğiniz bir oyundur. Para yönetimi ve yatırım konusunda kendinize güveniyorsanız mutlaka denemeniz gereken oyunlardan bir tanesi olan Sillycoin Valley ile harika deneyim yaşayabiliyorsunuz. Kendi işinizi kurup giderek büyütebileceğiniz oyunda meydan okumaları da tamamlayarak lider konuma gelmeye çalışıyorsunuz. Sürükleyici bir deneyim sunan oyunda işiniz bir hayli zor.

İnsan ve kaynak yönetimi konusunda da kendinize güveniyorsanız Sillycoin Valley sizleri bekliyor. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Sillycoin Valley oyununu mutlaka denemelisiniz.

Sillycoin Valley oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.