Antik çağlar dönemine gideceğimiz Sim Empire ile gerilim dolu bir deneyim yaşamaya hazır olun!

Mobil simülasyon oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olarak oyunculara sunulan Sim Empire’da şehirler inşa edecek, eski uygarlıkları tanıyacak, küçük bir köy oluşturarak onu imparatorluğa dönüştürmeye çalışacağız.

Kendi medeniyetimizi hayata geçirmeye çalışacağımız yapım içerisinde üretim kaynaklarından faydalanacak, bilimsel araştırmalar yapacak, farklı medeniyetler ile etkileşime gireceğiz.

Mısır, Çin, Yunanistan gibi medeniyetlerin de yer aldığı yapım içerisinde şehrimizi geliştirerek güçlü bir medeniyet haline geçirmeye çalışacağız.

100 binden fazla oyuncu tarafından hem Android hem de iOS platformunda oynanmaya devam edilen başarılı yapım yeni içerikler de almaya devam ediyor.