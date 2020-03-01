Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun severlerin hizmetine sunulan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden Simulator of Nuclear Submarine inc, kendi deniz altı geminizi tasarlayarak aksiyon dolu görevler üstleneceğiniz ve geminizi geliştirerek denizin çeşitli bölgelerini keşfedeceğiniz sürükleyici bir oyundur.

Hassas kontrolleri ve etkileyici grafik tasarımı ile oyunculara eşsiz bir deneyim kazandıran bu oyunda yapmanız gereken, okyanusun derinlerine dalarak deniz altınızla birlikte macera dolu bir serüvene atılmak ve düşman donanmalarını etkisiz hale getirerek seviye atlamaktır.

Denizaltınızı geliştirerek düşman gemilerini sinsice bombalayabilir ve planlarını bozabilirsiniz. Ayrıca keşiflere çıkarak farklı bölgelere erişebilir ve okyanusun derinliklerine dalarak çeşitli engelleri aşmak için zorlu görevler üstlenebilirsiniz.

Seviye atladıkça yeni donanımların ve daha büyük denizaltı gemilerinin kilidini açabilirsiniz. 6 farklı denizaltından dilediğinizi seçerek oyuna başlayabilir ve eğlenceye doyabilirsiniz.

1 milyondan fazla oyun tutkunu tarafından tercih edilen ve ücretsiz olarak hizmet veren Simulator of Nuclear Submarine inc, simülasyon oyunları arasında yer almaktadır.