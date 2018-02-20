Ski Jump Challenge, mobil platformda oynanabilen ilk kayakla atlama oyunu. Minimalist, göze hoş gelen grafikler sunan oyunda hem kariyer modu var hem de arkadaşlarınızla yarışabileceğiniz çok oyunculu mod mevcut. Kontrolleri de herkesin rahatça oynayabileceği şekilde tasarlanmış. Kış sporlarını seviyorsanız, telefonunuza indirin.

Detaylı grafikler, gelişmiş fizik sistemi, gerçekçi sesler sunan kayakla atlama oyununda sporcunuzu yaratarak yarışlara giriyorsunuz. Kariyer modunda yeteneklerinizi sergilerken multiplayer modda yanınızdaki arkadaşınızla yarışmanın keyifini sürüyorsunuz. Yarışlara direkt başlamıyorsunuz. Her yarışmadan önce eğitim aşamasını tamamlıyor, kendinizi hazır hissettiğinizde gerçek yarışa geçiyorsunuz.

Ski Jump Challenge Özellikleri: