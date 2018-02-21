Ski Jumping Pro, sadece Android değil, mobil platformdaki en kaliteli grafiklere, gerçekçi oynanışa ve zengin modlara sahip kayakla atlama oyunu. Kış sporları oyunlarını seviyorsanız, tek oyunculu kariyer modu ve hızlı yarış modunun yanı sıra çeşitli etkinlikler sunan bu kayak oyununa bayılacaksınız. İndirmesi de oynaması da ücretsiz!

Mükemmel ötesi görsel çizgilerine ve fiziklere sahip kayakla atlama oyununda sadece kendinizle yarışıyorsunuz. Amatör ve profesyonel sporculara göre farklı zorluk seviyeleri sunan iki mod içeriyor. Kariyer modunda profesyonel kayak atlayıcısının hayatını yaşarken, Hızlı Atlama modunda doğrudan aksiyona giriyorsunuz. Ayrıca dünyanın en soğuk yerlerini gezip kupa yarışına girdiğiniz etkinlikler var.

Tek dokunuş ve yenilikçi jiroskop kontrolleriyle telefonda da tablette de keyifli, rahat oynanış sunan kayak oyununda Pro modda üst üste başarı elde etmeniz durumunda yeni seviyelerin, yarışmaların, pistlerin kilidini açıyorsunuz. Karakterler için de özelleştirme seçeneği (eldivenler, kasklar, botlar, kıyafetler vs) mevcut.