Blockman Go Studio’nun geliştirdiği mobil oyunlar arasında yer alan Sky Block yepyeni oyunculara ulaşmaya devam ediyor.

Mobil simülasyon oyunu olarak yayın hayatına devam eden Sky Block keşif ve tasarlama oyunu olarak dünyanın dört bir yanındaki oyuncular tarafından oynanıyor.

Düşük grafik açılarına sahip olan yapım da bir adada hayatta kalmaya çalışacak, çeşitli zorluklar ile karşı karşıya kalacağız.

Kendi dünyamızı yaratma fırsatı bulacağımız oyun içerisinde dilersek arkadaşlarımız ile birlikte bir imparatorlukta hayata geçirebileceğiz.

Hassas oyun arayüzüne sahip olan yapım içerisinde içerikler oldukça zengin bir yapıda karşımıza çıkmaya devam ederken yapım düzenli olarak da güncellemeler almaya devam ediyor.

Başarılı mobil oyun 1 milyondan fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam ediliyor.