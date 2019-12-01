Mobil platformda macera oyunları arasında kendisine yer bulan ve 10 milyondan fazla oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan Sky Wars, bloklardan inşa ettiğiniz sonsuz bir platformda ilerleyerek zorlu görevler üstleneceğiniz ve macera dolu anlar geçireceğiniz benzersiz bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda kaliteli grafikleri ve kolay anlaşılır menü tasarımı ile oyunculara sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, kare bloklardan oluşan türlü malzemeleri kullanarak farklı tasarımlara sahip binalar ve araçlar yaparak sizden istenilenleri yerine getirmektir.

Oyunda toplam 8 oyuncu farklı adalara düşecek ve zorlu şartlardan geçerek birbirilerini bulamaya çalışacak. Rakiplerinizi etkisiz hale getirerek hayatta kalmayı başarmalı ve seviye atlayarak yolunuza devam etmelisiniz. Bölüm atladıkça farklı objelerin ve silahların kilidini açabilirsiniz.

Bu sayede rakiplerinizi daha kolay bulabilir ve görevleri tamamlayabilirsiniz.

Android işletim sistemine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişeceğiniz ve sürükleyici özelliği sayesinden sıkılmadan oynayacağınız Sky Wars, ücretsiz olarak hizmet veren ve macera dolu görevlerden oluşan eğlenceli bir oyundur.