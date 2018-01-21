Dünya'nın dört bir yanından indirebileceğiniz konumları Android cihazınızın arka planı koyun ve telefonunuza farklı bir hava katın. İstediğiniz yerin 3D görüntüsünü koyabileceğiniz Skyline, bir tema uygulamasıdır. Android Oreo'ya kadar sağladığı destek ile neredeyse tüm cihazlar ile uyumlu olarak çalışır.

Ayrıca cihazınızın arka planına eklediğiniz bir konumu geçiş efektleriyle daha gerçekci bir hale getirebilir ve derinlik duygusu yaratabilirsiniz. Cihazınızın pil gücünü çok fazla yemeden çalıştığı belirtilen uygulama, her geçen gün daha da fazla yeri arka plan yapmanıza olanak sağlıyor.

Ortalama 7.50 TL fiyatı olan Skyline uygulamasını satın alıp indirmenizi öneririm.

Skyline Özellikleri