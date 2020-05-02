Vivid Games tarafından geliştirilen Skyward City: Urban Tycoon beklentileri karşılamayı başardı. Mobil simülasyon oyunu olarak lansmana çıkan ve mobil platformlarda ücretsiz olarak yayınlanan oyun da kendi şehrimizi oluşturacağız.

Rengarenk içerikleri ile oyunculara birbirinden farklı binalar inşa ederek kendi şehrimizi oluşturabileceğimiz oyun da tüm yetki bizde olacak. Oyuncular çeşitli ilçeler meydana getirerek insan toplulukları da oluşturabilecekler.

Oldukça zengin bir içerik yapısı ile oyunculara kendi şehirlerini inşa etme ve yönetme fırsatı veren başarılı oyun ücretsiz olarak Andoid ve iOS platformu oyuncularına sunulmuştu.

Oyuncular yapım içerisinde fabrikalar, daireler, yollar, havuzlar gibi yerler inşa ederek şehirlerini zengin bir görünüme kavuşturabilecekler.

10 Nisan’da lansmana çıkan yapım 10 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.