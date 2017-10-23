Sleepo uygulaması uykuya daha kolay dalmanızı sağlayacak sesleri Android cihazlarınızdan sizlere sunuyor.

Uykuya dalmakta zorluk çekenlerin faydalanabileceğini düşündüğüm Sleepo uygulaması, sizi daha huzurlu hissettirecek doğal sesleri sunuyor. HD kalitede sunulan sesler sayesinde kendinizi daha rahat hissederek uykuya kolay dalabileceğiniz uygulamada yağmur, okyanus dalgası, gök gürültüsü, orman, dere, metro, uçak, piyano ve flüt gibi sesleri barındıran 4 farklı kategori sunuyor.

32 farklı ses bulunan uygulamayı internet bağlantısı olmadan kullanabildiğiniz için internet paketinizi harcamadan dilediğiniz her yerde kullanabiliyorsunuz. Zamanlayıcı özelliği de bulunan uygulamayı, sesleri dinlemeye başladıktan sonra belirlediğiniz zamanda otomatik olarak durdurabilmeniz de mümkün.

Uygulamada bulunan sesler