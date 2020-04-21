Sleepzy uygulamasını kullanarak Android cihazlarınız üzerinden uyku döngünüzü takip edebilir ve daha iyi uyumak için gerekli verilere ulaşabilirsiniz.

Sabahları uykunuzu alamıyorsanız ve tüm gün uykusuz bir şekilde geçiriyorsanız, kaliteli bir şekilde uyuyamıyorsunuz demektir. Sleepzy uygulaması da uykunuzu takip ederek, uykunuzu daha iyi almanız için gerekli verileri sizlere sunuyor. Kaç saat uyuduğunuz, kaç saat derin uyuduğunuz ve yeteri kadar REM uykusunda kalıp kalmadığınız hakkında verileri görebileceğiniz Sleepzy uygulamasında, uyku kalitenizi artıracak önerileri de sizlere sunuyor.

Horlamalarınız hakkında bilgi de sağlayan Sleepzy uygulamasında, uykuya rahat dalabilmeniz için rahatlatıcı sesler dinleyebiliyorsunuz. Bunun yanında, sabahları uyku sersemliği çekmeden uyanabileceğiniz bir uyandırma aralığı da seçebileceğiniz Sleepzy uygulamasında gece yatmanız gereken saat geldiğinde uyarı bildirimleri alabilirsiniz. Eğer siz de uyku sorunu yaşıyorsanız Sleepzy uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.