Slices, bağımlısı olabileceğiniz tarzda bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Renkli görselleriyle ön plana çıkan oyunda hem stres atıyor hemde kendinizi geliştirebiliyorsunuz.

Halkaları patlatarak ilerlediğiniz bir oyun olan Slices, eğlenceli ve öğrenmesi kolay kurgusuyla dikkat çekiyor. Muhteşem grafiklerin ve eğlenceli müziklerin yer aldığı oyunda becerilerinizi ve reflekslerinizi konuşturuyorsunuz. Elinizi çabuk tutmanız gereken oyunda işinizin de bir hayli zor olduğunu söyleyebilirim. Halkaları patlatarak puanlar kazandığınız oyunda doğru dilimleri eşleştirmelisiniz. Arkadaşlarınızla da mücadele etme imkanı sunan oyunda tüm halkaları tamamlamalısınız.

Slices Özellikleri;

Basit ve eğlenceli oyun kurgusu

Sınırsız özel güç

Muhteşem grafikler

Bağımlılık yapıcı etki

Slices oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.