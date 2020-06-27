Sapanımız ile birbirinden farklı noktalardaki hedefleri yok etmeye çalışacağımız Slingshot Monsters mobil arcade oyunları arasında yer alıyor.

Ücretsiz olarak indirilip oynanabilen yapım da hedefleri vurarak yok edebilme için belirli hamle sayımız olacak. Yaptığımız atışlar ile hedeflerdeki belirli noktaları burarak komple yok etmeye çalışacağız.

Team Honcho tarafından geliştirilen ve kolaydan zora doğru bir ilerleme sisteminin yer aldığı oyunda, hedefleri vurdukça daha zorlu hedefler karşımıza çıkacak. Tasarım bakımından mükemmel görünen oyun, ücretsiz olarak da oyuncuların yüzünü güldürüyor.

Android ve iOS platformunda oyuncuların beğenisini kazanmayı başaran yapım fizik tabanlı oynanışı sayesinde oyunculara sapanla hedefleri yok edebilme fırsatı sunuyor.

İnternetsiz olarak oynanan başarılı oyun, 2019 yılında oynaması ücretsiz olarak yayınlandı ve 10 binlerce oyuncuya ulaştı.