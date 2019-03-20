SmartVET uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan evcil hayvanlarınızın aşı ve diğer randevularını takip edebilirsiniz.

Kedi, köpek, kuş vb. evcil hayvanlarınız varsa, onların sağlığına dikkat etmek en büyük sorumluluğunuz haline geliyor. Onların daha iyi bir yaşam sürebilmesi için gereken tedavileri veteriner kontrolünde gerçekleştirirken, randevularınızı kaçırmak istemiyorsanız SmartVET uygulamasını kullanabilirsiniz. Aşı, ameliyat ve diğer randevularınızı tarih, saat ve isim olarak kaydedebileceğiniz SmartVET uygulamasında sipariş de verebiliyorsunuz.