SmartVET uygulamasında, evcil hayvanınızın veteriner kontrollerini kolayca kaydedebilir ve takip edebilirsiniz.
SmartVET uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan evcil hayvanlarınızın aşı ve diğer randevularını takip edebilirsiniz.
Kedi, köpek, kuş vb. evcil hayvanlarınız varsa, onların sağlığına dikkat etmek en büyük sorumluluğunuz haline geliyor. Onların daha iyi bir yaşam sürebilmesi için gereken tedavileri veteriner kontrolünde gerçekleştirirken, randevularınızı kaçırmak istemiyorsanız SmartVET uygulamasını kullanabilirsiniz. Aşı, ameliyat ve diğer randevularınızı tarih, saat ve isim olarak kaydedebileceğiniz SmartVET uygulamasında sipariş de verebiliyorsunuz.
SmartVET uygulamasına kaydettiğiniz randevulardan 1 gün önce size bildirim gönderen ve randevuyu kaçırmanızı önleyen SmartVET uygulamasının basit ve kullanışlı arayüzü sayesinde, geçmiş ve gelecek randevularınızı da ayrı sekmelerde görüntüleyebilirsiniz. Eğer siz de bu özelliklerden faydalanmak istiyorsanız, SmartVET uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
YORUMLAR