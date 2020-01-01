Sevimli bir salyangozla birlikte macera dolu uzun bir yolculuğa çıkacağınız ve çeşitli engellerle donatılmış zorlu parkurlarda yarışarak maksimum puana ulaşmak için mücadele edeceğiniz Snail Bob 3, ücretsiz olarak hizmet veren ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından tercih edilen sıra dışı bir oyundur.

Renkli grafikleri ve komik düzeneklerden oluşan ilginç parkurları ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, sevimli salyangozunuzu ilerleterek parkurdaki tuzaklara takılmadan hedef bölgesine doğru yol almak ve engelleri aşarak puan toplamaktır.

Asansör ağaçlar, bir anda ortaya çıkan yumruk tuzakları, dikenli teller, dönen çarklar, hareketli bloklar ve daha onlarca farklı engelin arasından sakince ilerlemeli ve görevleri tamamlamak için belirtilen objeleri toplamalısınız.

Seviye atladıkça salyangozunuz için çeşitli kıyafetler satın alabilir ve yeni bir tarz oluşturabilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz ve sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayacağınız Snail Bob 3, minik bir salyangozla macera dolu bir serüvene atılacağınız kaliteli bir oyundur.