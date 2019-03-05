Mobil arcade oyunları arasında yer alan ve oldukça renkli içeriklere sahip olan Snail Ride ile eğlenceli bir dünyaya katılmaya hazır olun.

Platoform üzerinde ilerlemeye çalışan bir salyangozu kontrol edeceğimiz yapımda yaprak dalları arasında yer alan engellere takılmadan ilermeye çalışacağız. İlerleme odaklı olarak oynanabilecek olan yapımda basit kontroller de karşımıza çıkacak. Oyuncular farklı seviyelere sahip olan yaprak dalları arasında ilerlerken karşılarına çıkan engellerden tek bir dokunuş ile sıyrılabilecekler.

İki farklı mobil platformda tamamen ücretsiz olan yapım eğlenceli içerikleri ile bizleri gerilimden uzak bir dünyaya götürecek. Kaliteli grafiklerin ve orta genişlikteki içeriklerin yer aldığı yapım, Google Play’de oyuncular tarafından 4.7 olarak değerlendirildi.

İki fakrlı mobil platformda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan mobil arcade oyunu kitlesini de genişletmeye devam ediyor. Başarılı mobil oyun Bloop Games imzası ile geliştirildi ve yayınlandı.

İyi oyunlar dileriz.