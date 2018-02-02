Snake Balls, tek dokunuş kontrol sistemine sahip olmasıyla her yerde rahat oynanış sunan vakit geçirmek için birebir bir oyun. Arkadaşınızı beklerken, okula veya işe giderken veya boş zamanınızda açıp kafa yormadan oynayabileceğiniz eğlenceli bir top oyunundan bahsediyorum.

Üçlü eşleştirmeyle top fırlatma oyunlarının karışımı bir yapım olarak karşımıza çıkan Snake Balls’da yılan şeklinde bir platforma yerleştirilmiş renkli topları yok ederek ilerliyorsunuz. Fırlattığınız top ile platformdaki topun renginin aynı olması gerekiyor ancak fırlattığınız top her defasında aynı renkte denk gelmiyor. Bu da zincirin oluşmasını sağlıyor ve bir noktadan sonra top atacağınız boşluk kalmıyor. Atışınızı yaparken düşünmenizi öneririm. Süre sınırının olmamasını ve atış esnasında topların durmasını avantajınıza çevirmelisiniz.