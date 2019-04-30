Farklı renklerde onlarca yılan arasından dilediğiniz seçebileceğiniz ve yılanınızı büyütmek için önünüze gelen tüm objeleri yiyebileceğiniz Snake on a String, geniş oyuncu kitlesine sahip eğlenceli bir oyundur.

Rengarenk grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile oyun severlere sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda amaç, minicik bir yılanla oyuna başlayarak yılanı olabildiğince büyütmek ve çıkış yolunu bularak parkuru tamamlamaktır. Birbirinden sevimli yılanları yöneterek önünüze gelen tüm objeleri yemeli ve yılanınızın boyunu uzatarak yolunuza devam etmelisiniz. Yılanın ağzında bulunan uzun çubukla her şeyi toplayabilirsiniz. Fakat kıvrılırken çubuğun kuyruğunuza değmemesi gerekmektedir. Aksi halde yılan ölür ve oyun yeniden başlar. Macera dolu bölümleri ve sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayabileceğiniz eşsiz bir yılan oyunu sizleri bekliyor.

Oyunda, farklı renge ve görünüme sahip onlarca yılan karakteri ve yılanınızla yiyebileceğiniz rengarenk toplar bulunmaktadır. Engellere çarpmadan topları yemeli ve yılanınızı maksimum seviyeye getirerek bölümü tamamlamalısınız. Android işletim sistemine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan Snake on a String ile sizlerde eğlenceli anlar geçirebilirsiniz.