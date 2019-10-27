Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun tutkunlarının hizmetine sunulan ve ücretsiz oyunlar arasında yer alan Snake Rivals, dev yılanlar arasında ilerleyerek kendi yılanınızı büyütmek için mücadele edeceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Renkli grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim yaşatan bu oyunda amaç, yılanlarla dolu bir parkurda türlü engellerle mücadele ederek yılanınızı büyüterek yola devam etmek ve seviye atlayarak farklı yılan karakterlerinin kilidini açmaktır. Dilerseniz oyunu online platformda da oynayabilir ve dünyanın farklı bölgelerinde yer alan güçlü oyuncularına karşı yarışabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayacağınız bağımlılık yapıcı bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda yüzlerce farklı yılan türü ve birbirinden zor onlarca parkur yer almaktadır. Dilediğiniz yılanı seçerek türlü engellerle donatılmış parkurlarda nefes kesen yarışlara katılabilir ve rakiplerinizi yiyerek yolunuza devam edebilirsiniz.

100 binden fazla oyun sever tarafından keyifle oynanan ve her geçen gün daha fazla oyuncunun ilgisini çeken Snake Rivals, keyifle oynayacağınız kaliteli bir oyundur.