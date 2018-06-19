Snake VS Block, gövdesi toptan oluşan bir yılanı kontrol ettiğiniz arcade oyun. Senelerin eskitemediği klasik yılan oyunuyla tuğla kırma oyunlarını birleştiren yapım, Voodoo’nun imzasını taşıyor ve de oldukça popüler. Tam zaman geçirmelik bir oyun. İndirmesi de oynaması da ücretsiz!

Voodoo’nun kolay oynanışlı, basit görselli arcade oyunlarından biri Snake VS Block. Oyunda yılanla kırabildiğiniz kadar tuğla - blok kırmaya çalışıyorsunuz. Renkli bloklara ne kadar çarparsanız gövdeniz o kadar kısalıyor. Hayatta kalabilmek için yol boyunca karşılaşacağınız sarı topları alıp gövdenizi uzatmanız gerekiyor. Blokların çoğu tek vuruşta kırılmadığı gibi oyunun ilerleyen safhalarında bir yılanın bile geçmekte zorlanacağı boşluklar azalıyor. Bu arada yılan kendiliğinden sürünüyor, size sadece ufak dokunuşlarla sağa sola yönlendirmek kalıyor.