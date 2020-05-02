Mobil simülasyon oyunları arasında yer alan Sniper Range Game ile birbirinden zorlu hedefleri yok etmeye hazır olun!

LudusInfinitus tarafından geliştirilen ve günümüzde Android platformu üzerinde oynanmaya devam edilen Sniper Range Game ile birbirinden zorlu hedefleri vurmaya çalışacağız.

3D grafik açılarına sahip olan bir keskin nişancı oyunu olarak ifade edilen yapım da farklı silahlar eşliğinde hedefleri vuracak, mermiyi izleyebilecek ve yeteneklerimizi geliştirerek iyi bir keskin nişancı olmaya çalışacağız.

Play Store üzerinde 4.3 olarak değerlendirilen ve oyuncuların beğenisini kazanmayı başaran yapım gerçeklikten uzak, sade ve basit grafiklere ev sahipliği yapıyor.

Günümüze kadar 100 binden fazla oyuncuya hitap eden başarılı oyun aksiyondan uzak bir oynanışa sahip.