Mobil platformda arcade ve rol yapma oyunu olarak yayınlanan ve oldukça hoş bir görünüme sahip olan Snow Queen: Frozen Fun Run eğlenceli yapısı ile rakiplerinden bir adım öne çıkmaya devam ediyor.

Oyun içerisinde koşan bir kızı canlandıracağımız oyun içerisinde 40 farklı eğlenceli seviye yer alıyor. Oyuncular birbirinden farklı seviyeleri basitten zora doğru deneyimleyecek ve bölümleri tamamlayarak bir sonrakine geçmeye çalışacaklar.

6 farklı karakter seçiminin de yer aldığı oyun da hızlı koşarak engellere takılmadan ilerleyecek birçok zorluğu aşmaya çalışacağız.

DevGame Kids tarafından geliştirilen ve oynaması ücretsiz olarak yayınlanan yapım içerisinde farklı temalar da karşımıza çıkacak olan içerikler arasında yer alıyor. Oyuncular benzersiz yapılar da engellere takılmadan ilerlemeye çalışacaklar.

1 milyondan fazla oyuncuya sahip olan yapım kitlesini artırmaya da devam ediyor.