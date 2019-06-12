Soccer Champion, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli ve sürükleyici bir spor oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

2 boyutlu olarak oynanan ve zevkli zamanlar geçirebileceğinizi düşündüğüm harika bir mobil oyun olan Soccer Champion, eğlenceli kurgusuyla dikkat çekiyor. Oyunda topu sürükleyip tekmeliyor ve karşı kaleye sokmaya çalışıyorsunuz. Oldukça basit bir oynanışa sahip olan oyunda renkli görseller ve bağımlılık yapıcı etki yer alıyor. Gerçekçi fizikleriyle de esşiz bir futbol deneyimi sunan Soccer Champion, mutlaka denemeniz gereken bir oyun. Futbol oynamayı sevenlerin beğenerek oynayabileceğini düşündüğüm Soccer Champion, mutlaka telefonlarınızda bulunması gereken bir oyun.

Soccer Champion oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.