Soccer Hero! (Futbol Kahramanı), sonsuz koşu türüyle futbolu birleştiren süper eğlenceli bir yapım. Tek bir kamera açısından oynanış sunan futbol oyununda klasik maçlar yapılmıyor. Takım arkadaşlarınızla paslaşarak gol bulmaya çalışıyorsunuz lakin top rakip oyuncuya geçtiğinde oyun sonlanıyor.

Android telefonunuzda futbol oyunlarına yer veriyorsanız Crazy Labs’in ücretsiz olarak çıkardığı ve sadece 54MB boyutunda futbol oyunu Soccer Hero! Türkçe adıyla Futbol Kahramanı’nı kesinlikle oynamalısınız.

Oyuncular lisanslı değil ve yüzleri dahi yok, tek bir sahada mücadele ediyorsunuz ve seyirci coşkusu yok ancak oyun o kadar keyifli ki; kaleci vuruşuyla başlayan oyunu bir türlü bırakmak istemiyorsunuz. Sahayı dikeylemesine gördüğünüz oyunda maçların süresi yok, hakemler yok, oyunu bölen kurallar yok. Topu aldığınız gibi rakip kaleye ilerliyorsunuz. Enerji faktörü olduğundan paslaşarak gitmek durumundasınız. Golü bulursanız başa sarıyorsunuz. Yani atabildiğiniz kadar gol atmalısınız. Topu kaptırır veya kaleyi bulamazsanız puanınız sıfırlanıyor.