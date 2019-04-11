Futbolcu kartlarını kullanarak rakiplerinizle kıyasıya maçlar yapabileceğiniz ve hayalinizdeki takımı kurarak kupalar kaldırabileceğiniz Soccer Heroes 2019, Mobil platformda spor oyunları arasında yer alan ve milyonlarca oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan eğlenceli bir oyundur.

Kaliteli grafikleri ve kolay kontrolleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, futbolcu kartlarından yararlanarak kendi futbol takımınızı kurmak ve çeşitli turnuvalara katılmaktır. Oyun çevrimiçi ve çevrimdışı olarak oynanmaktadır. Çevrimiçi özelliği ile dünyanın dört bir yanından güçlü rakiplerle karşılaşabilir ve nefes kesen maçlara çıkabilirsiniz. Bu sayede para kazanabilir ve oyuncularınızı geliştirerek yenilmez bir takım oluşturabilirsiniz.

Oyunda toplam 7 farklı futbol turnuvası yer almaktadır. Menajerliğini yaptığınız takımla birlikte turnuvalarda başarılı olmalı ve kupalar kaldırarak yeni zaferlere imza atmalısınız. Oyuncuları istediğiniz gibi yönlendirebilir ve farklı mevkilerde oynatabilirsiniz. Ayrıca geliştirdiğiniz oyuncuları yüksek bedeller karşılığında diğer takımlara satabilir ve yeni oyuncular transfer edebilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyunculara hizmet veren Soccer Heroes 2019, ücretsiz olarak indirebileceğiniz kaliteli bir oyundur.