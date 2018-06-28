Soccer Juggling Champion 2018 mobil futbol oyununda özel hareketlere yoğunlaşıyoruz. Zomar ve onun arkadaşları Omiko, Otis ve Zombino’ya dünyanın en iyi top sektiren sporcuları olmalarında yardımcı oluyoruz. Konsantrasyon ve refleksleri ölçen harika bir futbol oyunu. Üstelik sadece 13MB boyutunda ve indirmesi de oynaması da ücretsiz!

Geliştiricisinin yazın futbol oyunu olarak öne çıkardığı Soccer Juggling Champion 2018’de top cambazlığı yapıyoruz. Top cambazlığı dediysem aklınıza hemen etkileyici hareketler, freestyle gelmesin, sadece top sektiriyorsunuz. Gülen yüz ifadeli topu sektirmek için tek yapmanız gereken; dokunmak. Tabii ki; ne zaman dokunduğunuz önemli. Top işaretli noktaya geldiğinde dokunursanız top sekiyor. Yardımcı olduğundan oyunun kolay olduğunu düşünebilirsiniz lakin değil. Karakterlerin hareketleri gerçekçi olmadığından reflekslerini tahmin edemiyorsunuz ve şaşırıyorsunuz. Topu üç kere düşürme hakkınız var.