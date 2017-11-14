Soccer Manager 2018, mobil platformdaki en iyi futbol menajerlik oyunu. SEGA’nın oldukça yüksek fiyattan indirmeye açtığı Football Manager Mobile’a en iyi ücretsiz alternatif diyebilirim. Türkçe dil desteğiyle gelen ve son derece temiz, sade, modern arayüz sunan futbol menajerliği oyununda Dünya çapında 35 ülkeden 800’den fazla kulüp yer alıyor.

Android telefon ve tablette oynanabilir ücretsiz en iyi futbol menajerlik oyunu diyebileceğim Soccer Manager’ın 2017 - 2018 sezonunda sadece lig ve kadroların güncellenmediği göze çarpıyor. Kullanıcı arayüzü tamamen yenilenmesi, stadyum inşa etmenin geliştirilmesi, transfer sisteminin aktif ve gerçekçi hale getirilmesi, antrenmanların geliştirilmesi, iş teklifleri gibi oyunun havasını doğrudan etkileyen önemli yenilikler getirilmiş.

En iyi kulüple en iyilere karşı yönetim becerilerinizi test etme veya ligden düşme durumuna gelmiş bir kulübü alıp üst sıralara taşıma mücadelesi verme fırsatı veren Soccer Manager 2018’de maç esnasında verdiğiniz her karar önemli. Farklı taktik ve stratejilere karşı oyuncularınız tepkisiz kalmıyor. Kadronuzu yıldız oyunculardan oluşturabildiğiniz gibi genç yetenekler keşfedip onları eğiterek genç ve güçlü bir kadro elde edebiliyorsunuz. Takımınızın antrenmanını kontrol etme, oyuncularınızın dilediğiniz özelliğini geliştirme şansına sahipsiniz.

Kendi stadyumunuzu da inşa edebildiğiniz futbol menajerlik oyunu, kayıtlı oyununuzu tüm cihazlarınız arasında oynamaya izin veriyor. Telefonda başladığınız oyuna tablette devam edebiliyorsunuz.