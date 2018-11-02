Soccer Manager 2019, Android özelinde değil, mobil platformda en çok indirilip oynanan futbol menajerlik oyunu. SEGA’nın geliştirdiği Football Manager Mobile’a en iyi ücretsiz alternatif. Hem de Türkçe dil seçeneğiyle geliyor, oynaması oldukça kolay. Mobil cihazınıza ücretsiz indirip oynayabileceğiniz kaliteli bir futbol menajerliği oyunu arıyorsanız şiddetle tavsiye ederim.

Dünyanın dört bir yanından 33 ülkeden 800 kulüp (Avrupa ve Güney Amerika’nın ana ligleri dahil) arasından seçiminizi yapıp şampiyonluk yarışına girdiğiniz harika bir futbol menajerlik oyunu Soccer Manager 2019. 2018 - 2019 sezonu güncel lig ve kadrolar, kuşbakışı görünüm yerine sürükleyici üç boyutlu maç deneyimi, stadyum inşa etme, detaylı taktikler, kapsamlı oyuncu veritabanı, dünyanın en büyük kulüpleri ile mobildeki en iyi futbol menajerliği oyunu diyebilirim. Antrenman planlama, kulüp tesisi geliştirme, transfer, takımın mutlu olmasını sağlama, her şey sizde.

Soccer Manager 2019 Özellikleri: