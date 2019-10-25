Soccer Manager 2020 Android telefonunuza ücretsiz indirip oynayabileceğiniz futbol menajerlik oyunu. Mobilde en çok indirilip oynanan ücretsiz ve Türkçe futbol menajerliği oyunu Soccer Manager’ın 2020 sezonunda da en iyi futbol menajeri olmak için çalışıyorsunuz. 33 ülkeden 800 kulüp arasından seçiminizi yapıp futbol takımınızı yönetmeye başlıyorsunuz. Favori takımınızın kontrolü tamamen sizin elinizde!

Android telefonlarda oynanabilen popüler futbol oyunları arasında olan, futbol menajerlik oyunları içerisinde de en iyisi olan Soccer Manager’ın 2019/20 sezonunda ligden düşmek üzere olan takımı zafere götürmeye çalışıyor veya her sezon ilgin üst sıralarında olmayı başaran popüler bir kulübün başına geçiyorsunuz. 33 en iyi ligden 800 kulüb mevcut, buna Avrupa ve Güney Amerika ligleri de dahil. Dünyanın en büyük futbol kulüplerinden birini yönetme şansı bulduğunuz oyunda eğitim programlarının planlanması, kulüp tesislerinin geliştirilmesi, transferler, takım seçimi, takım numaralarının belirlenmesi, takım taktiklerine karar verme gibi her şeyin kontrolü sizin elinizde.

Soccer Manager 2020 Android Oyunu Özellikleri