Soccer Manager 2020 Android İndir: En iyi futbol menajerlik oyununda 2020 sezonu açıldı! Soccer Manager 2020 Android telefonunuza indirin, mücadeleye katılın.
Soccer Manager 2020 Android telefonunuza ücretsiz indirip oynayabileceğiniz futbol menajerlik oyunu. Mobilde en çok indirilip oynanan ücretsiz ve Türkçe futbol menajerliği oyunu Soccer Manager’ın 2020 sezonunda da en iyi futbol menajeri olmak için çalışıyorsunuz. 33 ülkeden 800 kulüp arasından seçiminizi yapıp futbol takımınızı yönetmeye başlıyorsunuz. Favori takımınızın kontrolü tamamen sizin elinizde!
Android telefonlarda oynanabilen popüler futbol oyunları arasında olan, futbol menajerlik oyunları içerisinde de en iyisi olan Soccer Manager’ın 2019/20 sezonunda ligden düşmek üzere olan takımı zafere götürmeye çalışıyor veya her sezon ilgin üst sıralarında olmayı başaran popüler bir kulübün başına geçiyorsunuz. 33 en iyi ligden 800 kulüb mevcut, buna Avrupa ve Güney Amerika ligleri de dahil. Dünyanın en büyük futbol kulüplerinden birini yönetme şansı bulduğunuz oyunda eğitim programlarının planlanması, kulüp tesislerinin geliştirilmesi, transferler, takım seçimi, takım numaralarının belirlenmesi, takım taktiklerine karar verme gibi her şeyin kontrolü sizin elinizde.
Soccer Manager 2020 Android Oyunu Özellikleri
- 33 ülkeden 800 kulübü seçebilirsiniz.
- Transfer pazarını kullanarak kimi satıp kimi satın alacağınıza karar verin.
- Keşif bölümünden en iyi yetenekleri ve kendini kanıtlamış yıldızları arayın.
- 3 boyutlu animasyonlarla stadyumunuzu ve etrafındaki tesisleri inşa edip geliştirin.
- Kulüp tesisleri özelliklerini kullanarak geleceğin yeteneğini hazırlayın.
- Takımınızın eğitimini kontrol altına alın ve oyuncuların performansını artırın.
- Her maç için takımdakilerin yerlerini belirleyin ve en iyi takımı çıkarın.
- Maçları canlı bir şekide, gerçekçi ve 3 boyutlu simülasyon olarak izleyin.
- Detaylı istatistikleri kullanarak maç sırasında veya maçtan sonra takımınızın performansını analiz edin.
- Başarılarınız ödüllendirilecek, iş tekliflerini değerlendirerek yöneticilik kariyerinizi daha ileriye götürün.
- Yönetici olarak vereceğiniz kararlar kurulun, oyuncuların ve hatta taraftarların tavırlarını etkileyecek. Bunu unutmayın!