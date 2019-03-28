Soccer Royale 2019, PvP futbol oyunu olarak Android platformunda yerini alıyor. Kartlarla güçlendirilebilen oyuncularla sahaya çıkıyor, online olarak rakiplerinizle tek tek mücadele ediyorsunuz. Clash oyunlarıyla futbol oyunlarının harika karışımı olarak karşımıza çıkan Soccer Royale’de hem antrenör hem de oyuncusunuz.

Clash Royale temalı online futbol oyunu Soccer Royale 2019’da kendi kurduğunuz rüya takımınızla yükselmeye çalışıyorsunuz. Takımınızı geliştirmek için oyuncu kartlarını kullanıyorsunuz. Maça çıkmadan önce takımınızdaki oyunculardan sahaya dizilişinize her şeyi planlıyor, sahada oyuncu kartlarını stratejik olarak kullanarak rakibinizi yenmeye çalışıyorsunuz. Clash tarzı oyunlarda olduğu gibi oyun alanının hemen altında sıralanan kartlara dokunarak özel yeteneklerinizi açığa çıkarıyorsunuz. Sahadaki performansından memnun kalmadığınız oyuncuları kadro dışı bırakıp yeni oyuncular alma şansına sahipsiniz.

Soccer Royale Özellikleri