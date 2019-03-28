Clash tarzı oyunlarla futbol oyunlarının harika birleşimi
Soccer Royale 2019, PvP futbol oyunu olarak Android platformunda yerini alıyor. Kartlarla güçlendirilebilen oyuncularla sahaya çıkıyor, online olarak rakiplerinizle tek tek mücadele ediyorsunuz. Clash oyunlarıyla futbol oyunlarının harika karışımı olarak karşımıza çıkan Soccer Royale’de hem antrenör hem de oyuncusunuz.
Clash Royale temalı online futbol oyunu Soccer Royale 2019’da kendi kurduğunuz rüya takımınızla yükselmeye çalışıyorsunuz. Takımınızı geliştirmek için oyuncu kartlarını kullanıyorsunuz. Maça çıkmadan önce takımınızdaki oyunculardan sahaya dizilişinize her şeyi planlıyor, sahada oyuncu kartlarını stratejik olarak kullanarak rakibinizi yenmeye çalışıyorsunuz. Clash tarzı oyunlarda olduğu gibi oyun alanının hemen altında sıralanan kartlara dokunarak özel yeteneklerinizi açığa çıkarıyorsunuz. Sahadaki performansından memnun kalmadığınız oyuncuları kadro dışı bırakıp yeni oyuncular alma şansına sahipsiniz.
Soccer Royale Özellikleri
- Gerçek zamanlı çok oyunculu: Multiplayer modun keyfini çıkarın ve istediğiniz zaman istediğiniz yerde arkadaşlarınızla yüz yüze gelin. Arkadaşlarınıza karşı heyecanlı maçların tadını çıkarın.
- Futbol kart strateji oyunu: Soccer Royale, nihai futbol çatışması! en iyi futbol kart stratejisi. Futbol oyunlarının en iyi özellikleriyle Clash oyunlar gibi kart oyunlarının en iyi modlarının birleşimi
- Takımınızı kurun ve geliştirin: Benzersiz taktiğinize uyan en iyi oyuncuları seçin. Her oyuncu eşsiz ve her maç yeni heyecan!
- Güçlendiriciler, Taktikler ve Stratejiler: Kazanmak için saldırın. Kontroller ve oynanış mobil cihazlar için tasarlanmıştır. Güçlendiricileri kullanın ve hassas pas atma ve kontrollü şut için kontrollere hükmedin. Tekniğinize hakim olun ve kazanan golü atmanın heyecanını hissedin!
- Bir lige katılın, dünyayı ele geçirin: Dünyada en iyi liglerde oynayın, mücadele edin, kazanın. Dünya Kupası’na gidin ve dünya kupasıyla geri dönün.
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