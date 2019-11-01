Yıldız futbolculardan kurulu birbirinden güçlü onlarca takımın yer aldığı dev turnuvalara katılarak şampiyon olmak için mücadele edeceğiniz Soccer Star 2020 Top Leagues, Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformdan kolaylıkla erişebileceğiniz eğlenceli bir futbol oyunudur.

Etkileyici grafikleri ve nefes kesen futbol müsabakaları ile oyunculara sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda amaç, yetenekli oyunculardan kurulu güçlü takımlarda görev alarak rakiplerinizle yaptığınız maçlardan puan ya da puanlar kazanmak ve lig sıralamasında zirveye doğru yol almaktır. Takımınızı dilediğiniz gibi oluşturabilir ve transfer sezonlarında takviyeler yaparak gücünüze güç katabilirsiniz. Yıldız futbolcularla oynama fırsatı bulacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi Türk takımlarının yanı sıra dünyaca ünlü yüzlerce kulüp bulunmaktadır. Ayrıca onlarca zorlu turnuva ve şampiyona yer almaktadır. Dilediğiniz oyuncuları satın alarak hayalinizdeki takımı oluşturabilir ve heyecan verici maçlara çıkabilirsiniz. Mobil platformda spor oyunları arasında kendisine yer bulan Soccer Star 2020 Top Leagues, ücretsiz olarak erişebileceğiniz kaliteli bir oyundur.